Житель Сармановского района признался, что убил гостя, который отказывался идти домой

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

56-летнего жителя Сармановского района обвиняют в убийстве приятеля. Свою вину он признал полностью.

Преступление произошло 3 июня. По версии следствия, домой к обвиняемому пришел 62-летний знакомый, после чего мужчины начали распивать алкоголь. В какой-то момент хозяин попросил гостя уйти, но тот отказался. Началась ссора, в ходе которой злоумышленник попытался ударить собутыльника ножом в грудь. Потерпевший отбил этот удар, но оказался ранен в плечо. Вскоре он скончался от кровопотери.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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