В Йошкар-Оле «Газель» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу по «зебре»

Авария произошла у дома №114 по улице Водопроводная. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 16:30 в среду, 7 июня, у дома №114 по улице Водопроводная в Йошкар-Оле «Газель» сбила 62-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по «зебре», а 61-летний водитель не уступил ей дорогу.

Пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

- За сутки пресечено более 200 нарушений ПДД. Задержаны пять водителей в состоянии опьянения. 35 участников дорожного движения привлечены к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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