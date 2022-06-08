В Татарстане планируют переименовать село Сиктерме-Хузангаево в Алькеевском районе

Новым названием населенного пункта может стать Сихтерме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Село Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района хотят переименовать в Сихтерме. Однако для начала будет выявлено мнение местных жителей. Публичные слушания по этому вопросу состоятся 24 июня в 10.00 часов в здании сельского Хузангаевского клуба-музея, сообщает Комитет Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению.

С инициативой о переименовании населенного пункта ранее выступил Совет Старохурадинского сельского поселения. Деньги из местного бюджета на процедуру не потребуются.

Напомним, в последний раз название села меняли в 2005 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram