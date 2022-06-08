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Общество8 июня 2022 6:24

В районах Татарстана и Казани восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра

Отключение электричества в сотнях домов произошло вечером 7 июня
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Жизнедеятельность населения не нарушена, уверяют в МЧС республики.

Жизнедеятельность населения не нарушена, уверяют в МЧС республики.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 7 июня, из-за сильного ветра порывами до 23 м/с в 10 населенных пунктах и семи муниципальных образования Татарстана было нарушено электроснабжение. В частности без электричества на время остались 700 домов с населением более чем 3,8 тысячи человек в Казани, а также Альметьевском, Заинском, Зеленодольском, Менделеевском, Нижнекамском и Тюлячинском районах. Кроме того отключение коснулось одной школы, одного детсада и одного дома культуры.

Электроснабжение в республике удалось восстановить к полуночи.

- Жизнедеятельность населения не нарушена, - сообщают в МЧС Татарстана.

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