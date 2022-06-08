В районах Татарстана и Казани восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра

Жизнедеятельность населения не нарушена, уверяют в МЧС республики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 7 июня, из-за сильного ветра порывами до 23 м/с в 10 населенных пунктах и семи муниципальных образования Татарстана было нарушено электроснабжение. В частности без электричества на время остались 700 домов с населением более чем 3,8 тысячи человек в Казани, а также Альметьевском, Заинском, Зеленодольском, Менделеевском, Нижнекамском и Тюлячинском районах. Кроме того отключение коснулось одной школы, одного детсада и одного дома культуры.

Электроснабжение в республике удалось восстановить к полуночи.

- Жизнедеятельность населения не нарушена, - сообщают в МЧС Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильный ветер в Татарстане повалил 21 дерево, в результате чего пострадала женщина

Также из-за непогоды в ряде населенных пунктов было временно отключено электричество (подробности)

В Татарстане сильный ветер с корнем повалил деревья, которые повредили два авто

В одной из машин в этот момент находился человек (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram