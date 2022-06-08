На ремонт здания Роспотребнадзора по Татарстану решено направить более 64 миллионов рублей

Работы должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани решили отремонтировать Дом Тупицына на улице Большая Красная, где сейчас располагается управление Роспотребнадзора по Татарстану. На это из бюджета республики планируется выделить порядка 64,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен отремонтировать фасад и кровлю здания, а также системы вентиляции, отопления и видеонаблюдения объекта. После этого нужно благоустроить прилегающую к зданию территорию.

Исполнить тендера будет выявлен к 17 июня. Ремонт он должен закончить к 1 декабря.

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