9 июня в Нацмузее Татарстана отметят 350-летие Петра I

Посетить экспозицию можно будет вплоть до 8 августа. Фото: Национальный музей Татарстана

В четверг, 9 июня, в Национальном музее Татарстана откроется выставка «Казанские свершения Петра I». Именно в этот день (по новому стилю) исполняется 350 лет со дня рождения императора. О том, как петровские реформы преобразили Казань и Россию, расскажут предметы необычной судьбы и шедевры искусства.

- Новая выставка Национального музея погружает в XVIII век. Она передает романтическое очарование того времени, послужит школьникам наглядным материалом при изучении реформ Петра Великого, – говорит руководитель научно-экспозиционного отдела Татьяна Чканова. – Роль Петра в развитии региона огромна: в ходе административной реформы в 1708 году появилась самая крупная из образованных губерний – Казанская.

На выставке будут представлены образцы оружия российской армии; наградные медали и монеты, увековечившие память Петра I, книги той эпохи – свидетельства развития образования и роста книгопечатания. Старинные гравюры и живопись, памятная медаль к 100-летию со дня рождения Петра I и денежные купюры конца XIX – начала XX века с изображением первого российского императора.

Выставляются макеты парусных судов и инструменты казанских корабелов: Казань того времени по праву считается колыбелью русского судостроения. Казанские мастера строили корабли для петровского флота на Балтийском и Каспийском морях, в 1718 году было создано Казанское адмиралтейство. По этой причине Петр I выбрал Казань опорным пунктом в Персидском походе и лично посетил город в 1722 году. Здесь он отпраздновал своё 50-летие. Это знаковая дата для нашего города – 300 лет с момента пребывания императора.

Одним из организаторов монаршего визита в Казани был митрополит Казанский и Свияжский Тихон. Представлено подлинное одеяние архиерея. Драгоценный экспонат – евангелие Адриана, последнего патриарха царской России. Оклад евангелия – шедевр ювелирного искусства второй половины XVII века.

Уникален шушун петровской эпохи – особого фасона женский крестьянский костюм. На изделии надпись, что сшито оно в 1705 году в Черкизове под Коломной – в имении князя Черкасского, который был соратником Петра I. Два столетия шушун передавался по наследству и 1913 году был подарен Казанскому городскому музею (Национальный музей Республики Татарстан).

Среди новшеств Петра I был запрет на ношение бороды. Тем, кто не хотел расставаться со своей бородой, приходилось покупать разрешение – бородовой жетон. Таких жетонов сохранилось очень мало, один из них будет представлен на выставке.

Открытие – в 15.00. Выставка будет работать до 8 августа, доступна по билетам в музей, её можно посетить по Пушкинской карте.

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