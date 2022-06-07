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Общество7 июня 2022 15:38

В Татарстане семьям добровольцам, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, выплатят по 2 миллиона рублей

Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ранее такие выплаты от республики полагались только семьям погибших военнослужащих.

Ранее такие выплаты от республики полагались только семьям погибших военнослужащих.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот вторник, 7 июня, Рустам Минниханов подписал указ, которым внес дополнение в прошлое свое решение. Речь идет о материальной помощи семьям военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, в виде единовременной выплаты в 2 миллиона рублей.

Теперь на эти деньги могут рассчитывать и семьи добровольцев, погибших в ДНР и ЛНР. Данные дополнения вступают в силу со дня подписания указа, то есть с 7 июня. Ответственными за исполнением этого указа назначен Кабмин Татарстана.

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