В Татарстане семьям добровольцам, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, выплатят по 2 миллиона рублей

Ранее такие выплаты от республики полагались только семьям погибших военнослужащих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот вторник, 7 июня, Рустам Минниханов подписал указ, которым внес дополнение в прошлое свое решение. Речь идет о материальной помощи семьям военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, в виде единовременной выплаты в 2 миллиона рублей.

Теперь на эти деньги могут рассчитывать и семьи добровольцев, погибших в ДНР и ЛНР. Данные дополнения вступают в силу со дня подписания указа, то есть с 7 июня. Ответственными за исполнением этого указа назначен Кабмин Татарстана.

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