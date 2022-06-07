Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2022 16:04

В Чувашии ревнивец зарубил соперника топором и получил 12 колонии

Перед убийством мужчина ждал, когда его жертва уснет
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Как установили криминалисты, мужчина нанес топором не менее 20 ударов.

Как установили криминалисты, мужчина нанес топором не менее 20 ударов.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

39-летнего жителя села Визикасы Цивильского района признали виновным в убийстве, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Данное решение пока не вступило в законную силу, - отметили в ведомстве.

Как было доказано, вечером 10 октября прошлого года осужденный выпивал у себя дома в компании своей сожительницы и нескольких знакомых. С одним из них – 54-летним мужчиной, у хозяина возник конфликт на почве ревности к своей избраннице.

Вроде бы ссора стихла. Но осужденный дождался, когда его соперник уснет у него дома и вышел во двор за топором. Вернувшись, он зарубил спящего гостя насмерть. Как потом установили криминалисты, мужчина нанес топором не менее 20 ударов, в том числе и по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Стоит отметить, что при вынесении приговора судом было учтено, что злоумышленник ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности, а в последний раз освободился из колонии осенью 2020 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram