В Чувашии ревнивец зарубил соперника топором и получил 12 колонии

Как установили криминалисты, мужчина нанес топором не менее 20 ударов. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

39-летнего жителя села Визикасы Цивильского района признали виновным в убийстве, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Данное решение пока не вступило в законную силу, - отметили в ведомстве.

Как было доказано, вечером 10 октября прошлого года осужденный выпивал у себя дома в компании своей сожительницы и нескольких знакомых. С одним из них – 54-летним мужчиной, у хозяина возник конфликт на почве ревности к своей избраннице.

Вроде бы ссора стихла. Но осужденный дождался, когда его соперник уснет у него дома и вышел во двор за топором. Вернувшись, он зарубил спящего гостя насмерть. Как потом установили криминалисты, мужчина нанес топором не менее 20 ударов, в том числе и по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Стоит отметить, что при вынесении приговора судом было учтено, что злоумышленник ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности, а в последний раз освободился из колонии осенью 2020 года.

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