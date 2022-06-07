Движение по трассе «Йошкар-Ола – Зеленодольск» планируют возобновить с 15 июня

До этого времени там будут ремонтировать аварийный путепровод. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

С 3 июня остается закрытой для транспорта участок трассы А-295 «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Все из-за аварийного состояния автомобильного моста на 93 километре этой дороги.

- Аварийное состояние путепровода на участке обхода города Волжск – злободневный вопрос. Люди добираются на работу и с работы, и перекрытие дороги создает неудобства, - отметил врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.

Сейчас для ремонта сооружения завозятся сборные под мостовые опоры. После их монтажа планируется открыть возобновить движение по участку, но только для легковых автомобилей.

- Опорные части моста находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Делается все возможное для того, чтобы не происходило серьезных разрушений. Сейчас проводится работа по проектированию временной автомобильной дороги, - сообщил глава Минтранса Марий Эл Александр Герасименко.

На что жителям республики врио главы региона Юрий Зайцев пообещал приложить все усилия и открыть движение по трассе уже с 15 июня. Как он заявил, данный вопрос он будет держать на личном контроле.

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