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Общество7 июня 2022 16:33

Движение по трассе «Йошкар-Ола – Зеленодольск» планируют возобновить с 15 июня

Для этого, по словам врио главы Марий Эл Юрия Зайцева, прикладываются все усилия
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
До этого времени там будут ремонтировать аварийный путепровод.

До этого времени там будут ремонтировать аварийный путепровод.

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

С 3 июня остается закрытой для транспорта участок трассы А-295 «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Все из-за аварийного состояния автомобильного моста на 93 километре этой дороги.

- Аварийное состояние путепровода на участке обхода города Волжск – злободневный вопрос. Люди добираются на работу и с работы, и перекрытие дороги создает неудобства, - отметил врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.

Сейчас для ремонта сооружения завозятся сборные под мостовые опоры. После их монтажа планируется открыть возобновить движение по участку, но только для легковых автомобилей.

- Опорные части моста находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Делается все возможное для того, чтобы не происходило серьезных разрушений. Сейчас проводится работа по проектированию временной автомобильной дороги, - сообщил глава Минтранса Марий Эл Александр Герасименко.

На что жителям республики врио главы региона Юрий Зайцев пообещал приложить все усилия и открыть движение по трассе уже с 15 июня. Как он заявил, данный вопрос он будет держать на личном контроле.

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