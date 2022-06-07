Из аэропорта Казани с 3 июля стартует новый рейс в Томск

Полеты будут осуществляться два раза в неделю. Фото: Алина НИЗАМОВА

С 3 июля из Казани стартует новый авиарейс в Томск. Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец начинается от 2 499 рублей.

Так, вылет из Казани в среду запланирован на 1.50, прилет в Томск – в 9.00, обратно воздушное судно отправится в 10.10 с посадкой в столице Татарстана в 9.20.

По воскресеньям вылет из Казани запланирован на 1.15, а прилет – на 8.25, обратный рейс состоится в 9.35 с прибытием в 9.05.

- Для каждого аэропорта указано местное время. Так, время в Томске на четыре часа опережает московское, - сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

Там также отметили, что время в пути до Томска составит три часа.

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