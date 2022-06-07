В Чебоксарах на «зебре» иномарка сбила 9-летнего ребенка на самокате

С места происшествия. Фото: МВД Чувашии

В столице Чувашии на «зебре» - нерегулируемом пешеходном переходе, по улице Эльгера автомобиль «Грейт Вол» сбил 9-летнего ребенка. Мальчик пересекал проезжую часть на самокате. С места ДТП его доставили в больницу для обследования, сообщили в МВД Чувашии.

- 51-летний водитель иномарки объяснил, что не заметил школьника, так как он оказался в «слепой зоне», - также отметили в ведомстве.

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