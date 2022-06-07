В Казани на одну ночь перекроют движение по улице Четаева

проезд ограничат с 21.00 8 июня.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В связи с работами по укладке нового асфальтобетонного покрытия на улице Четаева в Казани было решено перекрыть движение транспорта. Ограничение коснется участка от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова.
- Ограничение будет действовать с 21:00 8 июня и до 5:00 9 июня, - сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города.
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