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Общество7 июня 2022 13:00

В Казани на одну ночь перекроют движение по улице Четаева

Там будут класть новый асфальт
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
проезд ограничат с 21.00 8 июня.

проезд ограничат с 21.00 8 июня.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В связи с работами по укладке нового асфальтобетонного покрытия на улице Четаева в Казани было решено перекрыть движение транспорта. Ограничение коснется участка от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова.

- Ограничение будет действовать с 21:00 8 июня и до 5:00 9 июня, - сообщили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

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