В Татарстане сильный ветер с корнем повалил деревья, которые повредили два авто

В ликвидации последствий непогоды принимали участие 18 человек и 7 единиц техники. Фото: МЧС Татарстана

К двум часам дня во вторник, 7 июня, порывы ветра в Татарстане достигли 17 м/с. Из-за непогоды в Казани и Бугульме оказались с корнем повалены три дерева. Одно из них упало на автомобиль Mitsubishi, в котором находился мужчина.

Инцидент произошел на улице Комиссара Габишева в Казани. Прибывшие на место спасатели распилили ствол и помогли мужчине выбраться. Он не пострадал.

Фото: МЧС Татарстана

Поваленные деревья также повредили еще один автомобиль и линии электропередач. Пострадавших нет, отключения электроэнергии не произошло.

- Для ликвидации последствий сильного ветра от РСЧС 18 человек и 7 единиц техники, - говорят в МЧС республики.

Фото: МЧС Татарстана

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