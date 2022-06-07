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Спорт7 июня 2022 11:17

Главный тренер сборной России Зоран Лукич - основной кандидат на пост нового наставника УНИКСа

В минувшем сезоне нижегородский клуб под его руководством вышел в четвертьфинал Единой лиги ВТБ
Адель МУХАМЕДОВ
Фото: nn-basket.ru

Фото: nn-basket.ru

Действующий наставник УНИКСа Велимир Перасович в ближайшее время покинет Казань. Руководство клуба начало поиск кандидатов на роль главного тренера основной команды.

По информации «КП-Казань», основным претендентом на пост наставника УНИКСа является серб Зоран Лукич. 50-летний специалист возглавляет сборную России по баскетболу, а также «Нижний Новгород». В минувшем сезоне нижегородский клуб под руководством Лукича вышел в четвертьфинал Единой лиги ВТБ, где в трех матчах уступил московскому ЦСКА.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что казанский УНИКС расстанется с главным тренером команды Велимиром Перасовичем. Хорватский специалист имеет предложения, как минимум от трех команд-участниц баскетбольной Евролиги.

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