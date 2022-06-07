В Советском районе Казани мужчины избили 80-летнюю пенсионерку

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СМИ появилась информации о том, что в Советском районе Казани неизвестные избили 80-летнюю женщину, проживающую в частном секторе. Утверждается, что перед тем как напасть на пенсионерку мужчины собирали металлолом и стройматериалы.

По данному факту проводится доследственная проверка.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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