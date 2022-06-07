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Общество7 июня 2022 14:00

Минниханов обсудил с Верховным муфтием России вопросы сохранения традиционных ценностей

Также стороны подняли тему возрождения культурных объектов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Встреча состоялась в Доме правительства Татарстана. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Встреча состоялась в Доме правительства Татарстана. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Во вторник, 7 июня, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Верховный муфтием России, председателем Центрального духовного управления мусульман Талгатом Таджуддином. Они пообщались в Доме правительства республики.

Среди прочего стороны обсудили вопросы сохранения традиционных ценностей и многовекового духовного наследия, возрождения культурных объектов и укрепления межконфессионального диалога.

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