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Общество7 июня 2022 12:03

С 9 июня в Казани будет ограничено движение по улице Фучика

Причина этого - строительство второй линии метро
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Речь идет о проезжей части и тротуаре у дома №12а к.3 по улице Закиева.

Речь идет о проезжей части и тротуаре у дома №12а к.3 по улице Закиева.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С четверга, 9 июня, в Казани будет временно ограничено движение по улице Фучика. Речь идет об участке проезжей части возле дома №12а к.3 по улице Закиева (в направлении движения от Минской в сторону Закиева). Также там будет полностью закрыт тротуар, говорят в Исполкоме города.

Причина введения ограничения - работы по выносу коммуникаций из зоны строительства метро. Они должны завершиться к 22 числу.

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