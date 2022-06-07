Дворец Земледельцев в Казани отремонтируют за 82,8 миллиона рублей

Работы должны быть завершены к 1 декабря текущего года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стало известно, что в Казани планируют капитально отремонтировать здания Дворца Земледельцев на улице Федосеевская. На это из бюджета Татарстана готовы выделить 82,8 миллиона рублей.
Согласно техзаданию, большая часть суммы - 30 миллионов рублей - будет потрачена на общестроительные работы. 16 миллионов рублей пойдут на ремонт системы кондиционирования, а еще 15 миллионов - на монтаж оборудования связи. Кроме этого подрядчик должен будет обновить кровлю здания.
Объект должен быть сдан к 1 декабря текущего года.
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Работы должны быть завершены уже в текущем году (подробности)
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