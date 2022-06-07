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Общество7 июня 2022 11:02

Минмолодежи Татарстана хочет уменьшить стоимость проезда студентам в общественном транспорте

Проект находится на стадии разработки
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По идее цена за билет должны быть уменьшена до 21 рубля.

По идее цена за билет должны быть уменьшена до 21 рубля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минмолодежи Татарстана разрабатывает проект по снижению стоимости проезда в общественном транспорте для студентов до 21 рубля. Об этом в ходе прямого эфира заявил глава ведомства Тимур Сулейманова.

По словам министра, на данный момент власти республики рассматривают варианты коммерческого партнерства или студенческого кешбэка, которые могли бы воплотить проект в жизнь. Стадия разработки идеи должна быть завершена к сентябрю.

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