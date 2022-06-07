Минмолодежи Татарстана хочет уменьшить стоимость проезда студентам в общественном транспорте

По идее цена за билет должны быть уменьшена до 21 рубля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Минмолодежи Татарстана разрабатывает проект по снижению стоимости проезда в общественном транспорте для студентов до 21 рубля. Об этом в ходе прямого эфира заявил глава ведомства Тимур Сулейманова.
По словам министра, на данный момент власти республики рассматривают варианты коммерческого партнерства или студенческого кешбэка, которые могли бы воплотить проект в жизнь. Стадия разработки идеи должна быть завершена к сентябрю.
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