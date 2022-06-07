В Набережных Челнах приступают к первому этапу очистки дна реки Мелекеска

Начало второго этапа работ зависит от финансирования.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ближайшее время в Набережных Челнах стартует первый этап очистки дна Мелекеска. Работы, на которые выделено 89 миллионов рублей, начнутся с устья реки. Сейчас на берег в поселке Красные Челны завозят технику и оборудование для закачивания ила.
Начало второго этапа работ зависит от финансирования. К нему планируют приступить в 2023 году.
Напомним, ранее сообщалось, что со дна реки Мелекеска поднимут около 400 тысяч тонн грязи
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