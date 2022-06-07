Ежегодная акция «Автогерой» от «БИМ-радио» в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой

«БИМ-радио» провела для своих любимых слушателей ежегодную акцию «Автогерой». От участников поступило около 300 заявок.

Фото: предоставлено пресс-службой

Первый отборочный тур – «ПДД», проходил в прямом эфире на протяжении месяца.

Фото: предоставлено пресс-службой

А в рамках второго тура участникам на одном из крутых объектов Поволжского университета спорта в Центре гребных видов спорта нужно было проехать «Змейку» на учебном автомобиле вместе с автоинструктором.

Фото: предоставлено пресс-службой

Для детей была организована специальная программа. Победитель был в утреннем эфире.