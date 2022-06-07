Осудили мужчину, который по пьяни устроил смертельное ДТП в Зеленодольском районе

Свою вину татарстанец признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летнего жителя Набережных Челнов признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло днем 14 ноября 2021 года на трассе М7 «Волга» в Зеленодольском районе. Суд установил, что мужчина за рулем фургона-рефрижератора выехал на обочину, где врезался в припаркованную «Ладу Ларгус». Водитель отечественной легковушки погиб на месте.

Доказано также, что на момент аварии подсудимый был пьян. Он также сбежал с места произошедшего.

Свою вину мужчина признал. Он приговорен к пяти годам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на два года.

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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