Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 27,6%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 107 жителей Татарстана. Госпитализация потребовалась 58 зараженным. Вместе с тем в республике были выписаны 182 переболевших вирусом человека, сообщает во вторник, 7 июня, федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

С начала пандемии в регине выявили 150 862 случая коронавируса. По последним данным, 146 261 заболевшим им выздоровел, а 1 992 - скончались.

Напомним, 6 июня в Татарстане официально отменили масочный режим. Эта антиковидная мера теперь носит рекомендательный характер.

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