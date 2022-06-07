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Общество7 июня 2022 7:59

Хедлайнерами концертов в честь Дня России в Чебоксарах станут Кирилл Андреев, Надежда Бабкина и группа «Тутси»

Также перед горожанами выступит актер Тимур Ефременков
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мероприятия с участием звезд российской эстрады запланированы на Красной площади.

Мероприятия с участием звезд российской эстрады запланированы на Красной площади.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мероприятия в честь Дня России-2022 в Чебоксарах будут проходить с 10 по 12 июня. Горожан ждут различные мероприятия, в том числе концерты с участием звезд российской эстрады. Так, например, вечером 11 числа на Красной площади выступят солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, группа «Тутси» и актер театра и кино Тимур Ефременков. Начало выступлений запланировано на 18:00.

Еще один праздничный концерт на Красной площади состоится вечером 12 июня. Это будет фестиваль-марафон «Песни России», в котором примут участие народная артистка страны Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня». Начало мероприятия в 19:00.

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