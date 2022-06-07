В Набережных Челнах эвакуировали одно из зданий городского суда

На месте работают правоохранители. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром во вторник, 7 июня, на электронную почту городского суда Набережных Челнах поступило анонимное сообщение о минировании здания, в котором рассматриваются уголовные дела. Сотрудники оперативно были эвакуированы, на место вызвали правоохранителей и спецслужбы.

Напомним, 31 мая анонимные угрозы были разосланы в десятки судов Татарстана, в том числе и горсуд Набережных Челнов. Тогда сообщения о минировании не подтвердились.

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