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Происшествия7 июня 2022 7:26

В Набережных Челнах эвакуировали одно из зданий городского суда

На почту учреждения пришло анонимное письмо с угрозами
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На месте работают правоохранители.

На месте работают правоохранители.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром во вторник, 7 июня, на электронную почту городского суда Набережных Челнах поступило анонимное сообщение о минировании здания, в котором рассматриваются уголовные дела. Сотрудники оперативно были эвакуированы, на место вызвали правоохранителей и спецслужбы.

Напомним, 31 мая анонимные угрозы были разосланы в десятки судов Татарстана, в том числе и горсуд Набережных Челнов. Тогда сообщения о минировании не подтвердились.

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