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Происшествия7 июня 2022 7:08

В Марий Эл «КамАЗ» насмерть придавил рабочего, который его ремонтировал

Трагедия произошла в одной из деревень Килемарского района
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Начата доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Начата доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Марий Эл

В понедельник, 6 июня, на пилораме в одной из деревень Килемарского района Марий Эл «КамАЗ-4310» насмерть придавил 53-летнего мужчину. По предварительным данным, потерпевший ремонтировал автомобиль, установив его на пеньки и домкрат, но в процессе работы машина скатилась.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе то, были были ли оформлены трудовые отношения и проходил ли рабочий инструктаж.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорят в следственном управлении СКР по республике.

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