Казань стала одним из самых популярных городов для поездок на День России

Праздничные мероприятия в столице Татарстана будут проходить с 9 по 14 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее время россиян ждет дополнительный выходной в связи с празднованием Дня России. Так, кроме выходных они смогут отдохнуть и в понедельник, 13 июня. Среди вариантов того, как провести это время - небольшие путешествия по стране. Казань стала одним из популярных мест для этого.

В соответствующем рейтинге Ассоциации туроператоров столица Татарстана заняла седьмое место, расположившись между Дагестаном и Москвой. Топ-5 заняли Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Кавминводы.

Напомним, ранее «Комсомолка» делилась с читателями подробным расписанием мероприятий, которые будут организованы в городе в честь Дня России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram