В Чувашии пропал 87-летний мужчина, который страдает провалами в памяти

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Чувашии начались активные поиски 87-летнего Михаила Павлова из села Юманай Шумерлинского района. Пенсионер ушел из дома и пропал в воскресенье, 5 июня. У него могут быть провалы в памяти, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что мужчина ростом около 164 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем был черный пиджак, серо-белая рубашка, черные штаны, черные галоши и темная фуржака.

Сейчас Михаил Павлов может находиться в другом районе. Всех, кто видел его, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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