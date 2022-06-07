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Общество7 июня 2022 5:42

На ремонт девяти спортобъектов в Татарстане потратят почти 460 миллионов рублей

Работы должны быть завершены уже в текущем году
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Большая часть средств будет потрачена на казанский стадион «Ак Барс Арена».

Большая часть средств будет потрачена на казанский стадион «Ак Барс Арена».

Фото: Рамиль ГАЛИ

В текущем году в Татарстане планируется отремонтировать девять спортивных объектов. На это из бюджета республики будет выделено 459 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы коснутся спорткомплекса «Тулпар», дворца единоборств «Ак Барс», стадиона «Ак Барс Арена», стадиона «Динамо» и спорткомплекса «Ак Буре» в Казани, республиканской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе в Введенской Слободе, спорткомплекса «Нарат» в селе Лесхоз Сабинского района и спортшколы «Арктика» в Буинске.

Большая часть выделенных средств пойдут на ремонт казанского стадиона «Ак Барс Арена». Работы там, равно как и на других объектах, должны быть завершены к 1 декабря.

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