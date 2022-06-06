В Казани экс-председателя правления "ИнтехБанка" будут судить за ущерб на 713 миллионов рублей

Фигурант дела свою вину признал, но только частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, которое было возбуждено в отношении экс-председателя правления "ИнтехБанка". Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время все материалы будут направлены на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Фигурант дела свою вину признал, но только частично. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - также отметили в надзорном ведомстве.

Как полагает следствие, занимая указанную должность, мужчина с марта 2013 по декабрь 2015 годов вопреки интересам "ИнтехБанка" и с целью получения выгоды для себя, а также иных лиц, злоупотребил своими полномочиями. А именно речь идет о выдаче необеспеченных кредитов четырем подконтрольным фирмам, перечислении денег на покупку неликвидных прав требования в две компании, а также о замене заемщика по кредитам.

В итоге, как подсчитали правоохранителями, этими действиями банку был причинен ущерб на сумму более чем 713 миллионов рублей. Напомним, что в 2017 году "ИнтехБанк" Арбитражным судом Татарстана был признан банкротом.

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