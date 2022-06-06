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Происшествия6 июня 2022 15:00

В Казани экс-председателя правления "ИнтехБанка" будут судить за ущерб на 713 миллионов рублей

Мужчине вменяют уголовную статью «злоупотребление полномочиями»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Фигурант дела свою вину признал, но только частично.

Фигурант дела свою вину признал, но только частично.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, которое было возбуждено в отношении экс-председателя правления "ИнтехБанка". Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время все материалы будут направлены на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Фигурант дела свою вину признал, но только частично. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - также отметили в надзорном ведомстве.

Как полагает следствие, занимая указанную должность, мужчина с марта 2013 по декабрь 2015 годов вопреки интересам "ИнтехБанка" и с целью получения выгоды для себя, а также иных лиц, злоупотребил своими полномочиями. А именно речь идет о выдаче необеспеченных кредитов четырем подконтрольным фирмам, перечислении денег на покупку неликвидных прав требования в две компании, а также о замене заемщика по кредитам.

В итоге, как подсчитали правоохранителями, этими действиями банку был причинен ущерб на сумму более чем 713 миллионов рублей. Напомним, что в 2017 году "ИнтехБанк" Арбитражным судом Татарстана был признан банкротом.

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