В Чувашии «Лада» насмерть сбила пешехода и врезалась в иномарку, травмировав ребенка

ДТП произошло на 666 километре автодороги «Волга» в Чебоксарском районе. Фото: МВД по Чувашии

Вечером в воскресенье, 5 июня, на 666 километре автодороги «Волга» в Чебоксарском районе «Лада» сбила 42-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре». От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, 36-летний водитель легковушки не заметил пешехода. После наезда на человека «Лада» врезалась в стоявшую на обочине Toyota, в результате чего пострадала 14-летняя пассажирка иномарки.

Также в больницу была доставлена двухлетняя пассажирка «Лады». Врачи не обнаружили у нее травм.

В отношении водителя отечественной легковушки возбуждено уголовное дело. На момент ДТП он был трезв, сообщают в МВД по Чувашии.