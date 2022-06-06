В Чебоксарах на Родительскую субботу и Троицу до кладбищ можно будет добраться только на автобусах

Например, только в сторону Карачуринскоого кладбища будет ходить порядка 40 автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во избежание транспортного коллапса власти Чебоксар на Родительскую субботу и Троицу – 11 и 12 июня соответственно, решили перекрыть дороги к кладбищам. Поэтому единственным транспортом, на котором можно будет добраться до мест памяти, остаются автобусы.

Фото: скриншот

Так, до деревни Яуши продлят маршрут №30. Автобус отправляется от Привокзальной площади у железнодорожного вокзала и следует через Карачуринское кладбище. В этом направлении будет курсировать не менее 25 единиц общественного транспорта средней и большой вместимости, а также 15 малой вместимости.

Фото: скриншот

В свою очередь до кладбища на Вурнарскому шоссе, можно добраться на автобусе №46, а до мест захоронения на улице Заовражная - на автобусе №52, сообщают в администрации Чебоксар.

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