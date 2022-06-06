В Сернурском районе Марий Эл произошло ДТП с грузовиком, пострадал ребенок

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 6 июня, около 14:20, на 90 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Сернурском районе столкнулись «Лада Калина» и грузовик HOWO. В результате ДТП серьезно пострадала трехлетняя пассажирка легковушки. Девочку срочно госпитализировали.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются, - говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.

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