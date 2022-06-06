6 июня в Йошкар-Оле стартовал купальный сезон

В администрации города убедительно просят не оставлять на пляжах детей без присмотра. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

С этого понедельника, 6 июня, в Йошкар-Оле официально был открыт купальный сезон. Гости и жители города могут без опаски окунуться в воду только в оборудованных для этого местах.

Это пляж «Южный», левый берег реки Малая Кокшага в районе Вантового моста, район населенного пункта Нолька, район станции по прокату лодок на правом берегу реки Малая Кокшага напротив стадиона «Динамо», в районе Сосновой Рощи с левой стороны строящейся объездной магистрали.

Запрещено же купаться в следующих местах на реке Малая Кокшага: район Дубовой рощи, район стадиона «Динамо», Набережная Брюгге, район Академического русского театра драмы им. Константинова, плотина в районе Сосновой рощи по обеим реки. А также по обоим берегам реки Пуял около плотины, по всему берегу сухой балки у бывшей деревни Медянино и все искусственные водохранилища и водоемы, которые предназначены для пожаротушения.

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