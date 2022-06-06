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Происшествия6 июня 2022 14:28

Водитель из Чувашии и его пассажир погибли в результате ДТП с грузовиком в Калымкии

Авария произошла на автодороге Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По предварительным данным, легковушка выехала на встречку. Фото: МВД по республике Калымкия

По предварительным данным, легковушка выехала на встречку. Фото: МВД по республике Калымкия

Около 12:10 в воскресенье, 5 июня, на 223 километре автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» столкнулись автомобиль «Лада» и грузовик Mercedes. За рулем легковушки находился 54-летний житель Чувашии. По предварительным данным, он выехал на встречку, где и произошло ДТП.

От полученных травм водитель «Лады» и его 35-летний пассажир скончались на месте, сообщают в МВД по Калмыкии.

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