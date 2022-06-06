В Татарстане дневная температура воздуха понизится до +17

В республике периодически будут идти дожди и грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие два дня погода на территории республики будет формироваться под влиянием тыловой части активного углубляющегося циклона. В этот вторник, 7 июня, и среду, 8 июня, ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, град и ветер с порывами до 26 м/с. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидроментцентр Татарстана.

При этом с каждым последующим днем в республике будет понижаться дневная температура воздуха. Так, если во вторник она будет максимум +20 градусов, то уже в среду – всего от +12 до +17.

Летнее тепло в Татарстан начнет возвращаться только с отходом циклона на северо-восток. Начиная с четверга, 9 июня, погода начнет выправляться – небольшой дождь и от +18 до +23 градусов.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу – 10 и 11 июня, регион попадет под влияние малоградиентного барического поля в неустойчивой воздушной массе. Снова пройдут кратковременные дожди и грозы, но при этом температура воздуха днем продолжит повышаться – от +19 до +25.

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