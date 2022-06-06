Умер Николай Веснянкин, известный в Казани банщик и основатель «Веснянкинских бань»

Причина смерти бизнесмена устанавливается.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В понедельник, 6 июня, стало известно о смерти известного в Казани банщина и основателя сети «Веснянкинские бани» Николая Веснянкина. Мужчине было 38 лет, сообщает «БИЗНЕС Online».
Причина смерти Веснянкина устанавливается. В последний раз он заходил в соцсети в конце апреля. Последний пост датируется концом февраля.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram