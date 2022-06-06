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Общество6 июня 2022 12:00

Умер Николай Веснянкин, известный в Казани банщик и основатель «Веснянкинских бань»

Ему было 39 лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина смерти бизнесмена устанавливается.

Причина смерти бизнесмена устанавливается.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В понедельник, 6 июня, стало известно о смерти известного в Казани банщина и основателя сети «Веснянкинские бани» Николая Веснянкина. Мужчине было 38 лет, сообщает «БИЗНЕС Online».

Причина смерти Веснянкина устанавливается. В последний раз он заходил в соцсети в конце апреля. Последний пост датируется концом февраля.

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