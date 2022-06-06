С 15 июня национальный авиаперевозчик Азербайджана возобновляет рейсы в Казань

К перевозке на данных рейсах будут приниматься те пассажиры, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений. Фото: Алина НИЗАМОВА

Национальный авиаперевозчик Азербайджана возобновляет рейсы из Баку в Россию. Они стартуют уже с 15 июня. Так, например, в столицу Татарстана самолеты будут летать два раза в неделю - по средам и субботам.

- К перевозке на данных рейсах будут приниматься те пассажиры, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений, - отмечается на сайте авиаперевозчика Азербайджана.

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