На улице Тукая в Казани трамвай №5 сошел с рельсов

Задержка движения маршрута из-за произошедшего составила полтора часа. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Днем в понедельник, 6 июня, у здания №125 по улице Тукая в Казани трамвай №5 сошел с рельсов. По предварительным данным, причиной произошедшего стало то, что водитель ехал со скоростью 27 км/с, тогда как на участке введено ограничение в 15 км/ч.

Движение трамвайного маршрута №5 в городе было остановлено на полтора часа.

- Причины схода установит комиссия, в случае подтверждения вины водителя, он понесет ответственность, - говорят в МУП «Метроэлектротранс».

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