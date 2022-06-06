В Чебоксарах оштрафовали мужчину, который оскорбил соседа в «общедомовом» чате

За свои слова виновный должен будет заплатить пять тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

45-летнего жителя Ленинского района Чебоксар признали виновным в публичном оскорблении соседа в «общедомовом» чате одного из популярных мессенджеров. За свои слова он должен будет выплатить пять тысяч рублей.

Конфликт произошел в марте, когда жильцы дома обсуждали вопросы в сфере оказания услуг ЖКХ. Один из мужчин оскорбил другого сначала публично, а потом и в личной переписке. То, что написанные слова унизили честь и достоинство потерпевшего, было подтверждено лингвистической экспертизой, говорят в прокуратуре Чувашии.

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