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Общество6 июня 2022 12:41

В Казани около 200 домов решили разом отключить от газа

Его перестанут подавать на время капремонта газораспределительного пункта
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Газ отключат с 8.00 7 июня.

Газ отключат с 8.00 7 июня.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за ранее запланированного капитального ремонта газораспределительного пункта в Советском районе столицы Татарстана голубое топливо перестанут подавать в сотни домов.

Так, с 8.00 7 июня и до окончания работ 8 июня без газа останутся жители улиц Автодром, Букетная, Волшебная, Миннахметова, Овражная, Светлая, Тынлык, Ханская, Хрустальная и Яктылык.

- Просьба закрыть краны перед газовыми приборами. При их повторном пуске нужно проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе, обеспечить доступ сотрудникам эксплуатационной газовой службы, - предупреждает население комитет ЖКХ Исполкома Казани.

С подробным списком адресов, где произойдет отключение газа можно ознакомиться здесь.

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