В Казани во время земляных работы нашли предметы похожие на авиабомбы

По словам экспертов, найденные объекты не опасны для окружающих. Фото: Александр ГЛУЗ

Во время проведения земляных работ в одном садовых товариществ Приволжского района Казани было обнаружено нечто, похожее на авиабомбы. Цилиндрические предметы сразу же передали экспертам. После их изучения специалисты пришли к выводу, что находка не опасна, сообщают в МЧС Татарстана.

Предметы изъяты полицейскими для утилизации.

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