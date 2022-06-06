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Политика6 июня 2022 11:01

Андрей Соколовский погиб в ходе спецоперации на Украине, его похоронили в Татарстане

Церемония прощания с сержантом гвардии прошла в Тетюшах
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Он погиб исполняя свой воинский долг.

Он погиб исполняя свой воинский долг.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впонедельник, 6 июня, около Мемориала Славы в Тетюшах простились с 28-летним сержантом гвардии Андреем Соколовским. Он погиб, исполняя свой воинский долг, в ходе проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Посмертно военнослужащий был представлен к государственной награде.

На церемонии прощания свои слова соболезнования семье погибшего выразил глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов. У Андрея Соколовского остались двое малолетних детей.

Контрактника похоронили в селе Чинчурино.

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