Андрей Соколовский погиб в ходе спецоперации на Украине, его похоронили в Татарстане

Он погиб исполняя свой воинский долг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впонедельник, 6 июня, около Мемориала Славы в Тетюшах простились с 28-летним сержантом гвардии Андреем Соколовским. Он погиб, исполняя свой воинский долг, в ходе проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Посмертно военнослужащий был представлен к государственной награде.

На церемонии прощания свои слова соболезнования семье погибшего выразил глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов. У Андрея Соколовского остались двое малолетних детей.

Контрактника похоронили в селе Чинчурино.

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