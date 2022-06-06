После дождя на дорогах в Казани появились желтые разводы, которые напугали горожан

Вот такое жители столицы Татарстана могли наблюдать сразу после того, как выпали осадки. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В понедельник, 6 июня, после дождя в лужах на дорогах в Казани начали появляться желтые разводы. Нечто желтое также забилось во все возможные стыки тротуарных плит и тому подобных поверхностей. Горожане начали переживать, что вместе с осадками на землю опустились какие-то загрязняющие вещества.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Однако, по словам экспертов, причина желтых следов - пыльца деревьев, которую дождь вымыл из воздуха. В конце мая и начале июня пылят сосна и дуб. Причин для беспокойства нет.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

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