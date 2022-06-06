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Общество6 июня 2022 10:38

После дождя на дорогах в Казани появились желтые разводы, которые напугали горожан

Эксперты успокаивают, говоря, что это всего лишь пыльца деревьев
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Вот такое жители столицы Татарстана могли наблюдать сразу после того, как выпали осадки.

Вот такое жители столицы Татарстана могли наблюдать сразу после того, как выпали осадки.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В понедельник, 6 июня, после дождя в лужах на дорогах в Казани начали появляться желтые разводы. Нечто желтое также забилось во все возможные стыки тротуарных плит и тому подобных поверхностей. Горожане начали переживать, что вместе с осадками на землю опустились какие-то загрязняющие вещества.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Однако, по словам экспертов, причина желтых следов - пыльца деревьев, которую дождь вымыл из воздуха. В конце мая и начале июня пылят сосна и дуб. Причин для беспокойства нет.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

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