В Татарстане бывшего судью, пойманного с крупной партией наркотиков, приговорили к 10 годам колонии

Приговор из-за статуса подсудимого огласили только спустя два года после его задержания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мирового судью в отставке и бывшего сотрудника пожарно-спасательной части признали виновными в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Так, первому из них суда назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы, а второму – 8 лет, - отметили в ведомстве.

Напомним, в мае 2020 года сотрудники полиции на выезде из Зеленодольска остановили автомобиль «КИА Сид». За ним следили от самой лесопосадки в поселке Дубровка, где, согласно оперативной информации, была организована закладка с наркотиками.

В машине находились мировой судья из Казани и сотрудник пожарно-спасательной части. На заднем сиденье иномарки правоохранители нашли 80 свертков с наркотиками – крупная партия. Практически сразу после задержания мужчины лишились своих должностей. Так, например, судья сам подал в отставку. Но чтобы он предстал перед законом, понадобилось время. Так, сначала прошение о возбуждении в отношении служителя Фемиды подал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а после его удовлетворила высшая квалификационная коллегия судей России.

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