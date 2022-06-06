За сутки коронавирус подтвердился еще у 108 татарстанцев

Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 27,6%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 108 новых случаев коронавируса. Вместе с тем были госпитализированы 27 зараженных и выписаны 108 переболевших. Такие цифры в понедельник, 6 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 150 755 жителей республики, 146 079 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. На сегодняшний день коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 27,6%.

Напомним, ранее глава региона Рустам Минниханов поручил правительству Татарстана подготовить документы, необходимые для отмены в республике масочного режима. В ближайшее время эта антиковидная мера станет носить лишь рекомендательный характер.

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