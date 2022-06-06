«Ак Барс» может сменить формат предсезонного Кубка чемпионов, и тогда вместо четырех команд в Казани сыграют шесть

В 2021 году казанцы стали первыми в предсезонном турнире. Фото: ak-bars.ru

Как стало известно «КП-Казань», ежегодный Taneco Кубок чемпионов в нынешнее межсезонье может претерпеть существенные изменения, которые коснутся его формата. Вместо традиционных четырех команд в турнире могут принять участие шесть - две группы по три команды с последующим выходом двух сильнейших в полуфинал по перекрестной системе. В числе участников: «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Металлург», «Авангард», СКА и ЦСКА.

При этом турнир может и не состояться вовсе из-за турне сборной России против клубов КХЛ, которое, вероятнее всего, пройдет с июля по август.

Напомним, что в 2021 году в предсезонном турнире приняли участие «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Металлург» и СКА, а победителем стал казанский клуб.

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