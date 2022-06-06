В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за грядущих гроз и ливней

Непогода обрушится на республику ночью на 7 июня и сохраниться вплоть до 8 числа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, ночью и днем 7 июня, а также ночью 8 июня в республике ожидаются грозы, ливни и ветер порывами до 26 м/с.

Вместе с тем ночью во вторник, 7 июня, ожидается от +9 до +14 градусов, а днем - от +19 до +24 градусов. В пятницу столбики термометров будут показывать от +7 до +12 ночью и от +12 до +17 - днем.

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