В 2022 году в Казани благоустроят девять общественных пространств

Отдельное финансирование выделено на реконструкцию Юнусовской площади. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в Казани планируется благоустроить девять общественных пространства. На эти цели выделены 941,1 миллиона рублей, 405,4 миллиона из которых из федерального, а 353,7 миллиона - из республиканского бюджетов.

Так, в скором времени будет завершено строительство первого парка в микрорайоне «Салават Купере» и начнется работа над парковой зоны вдоль правого берега реки Ноксы у ЖК «Светлая долина». Кроме того, будет окончательно сдан парк «Малое Чайковое озеро» у горбольницы №7 и стартует благоустройство прилегающей территории Большого Голубого озера вблизи жилого массива Кадышево.

Недавно начались реконструкции сквера 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан на Танкодроме и сада Рыбака в Адмиралтейской слободе. Планируется также обновить аллею Ветеранов Великой Отечественной войны в микрорайоне «Азино-1» и сквера по улице Академика Парина в 4-ом микрорайоне

Отдельное финансирование выделено на реконструкцию Юнусовской площади, замечают власти города.

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