Кредитную карту банка «Открытие» теперь можно заказать через финансовый маркетплейс «Выберу.ру»

Банк «Открытие»

Сервис «Выберу.ру» автоматизирует подбор кредитной карты «Открытия» и позволяет моментально отправить заявку в банк.

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» и банк «Открытие» запустили API-интеграцию для ускоренного подбора и оформления кредитной карты. Подать заявку на карту можно дистанционно, без посещения банка.

Сервис подбора кредитной карты на «Выберу.ру» проверяет кредитную историю заемщика и показывает ему релевантные продукты. Пользователь заполняет единую онлайн-анкету с контактными данными, и она моментально поступает в банк. На оформление заявки уходит не более 7 минут.

Быстрая и безопасная передача информации обеспечивается за счет API-протокола. Предварительная проверка данных на стороне сервиса ускоряет процесс принятия банком решения по заявке, позволяя тратить меньше времени на верификацию.

- Единая заявка на кредитную карту удобна для пользователей тем, что помогает им получить персонализированную подборку предложений банков. Сегодня она учитывает продукты нескольких кредитных организаций, среди которых теперь и предложения банка «Открытие», — рассказала, директор по продукту «Выберу.ру» Юлия Деньгина. — При этом пользователю не нужно искать понравившийся продукт на сайте банка, процесс выбора и подачи заявки происходит у нас в режиме одного окна».

- Сервис подбора кредитной карты «Выберу.ру» повышает доступность наших продуктов для интернет-пользователей и уменьшает количество шагов, необходимых для их оформления. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы предложить держателям наших карт не только привлекательные ценовые условия, но и сделать сам процесс получения продукта максимально простым и комфортным, — добавила начальник управления омниканальных продаж и сервиса банка «Открытие» Юлия Коробова.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов. Входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России (по данным LiveInternet, SimilarWeb и Tiburon Research). Ежемесячная посещаемость сервиса — более 7 000 000 человек. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В 2020 году был включен в список социально значимых ресурсов Минкомсвязи РФ. В 2021 году стал резидентом ИЦ «Сколково» и вошел в ТОП-10 финансовых СМИ в рейтинге «Медиалогии».